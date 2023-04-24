AK Parti'li Yılmaz: Hedefimiz, Türkiye'yi orta gelir liginden yüksek gelirli ülkeler ligine taşımak



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, "AK Parti'nin son 20 yılında Türkiye, alt orta gelirli ülkeler grubundan üst orta gelirli ülkeler grubuna yükselmişti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; Türkiye'yi üst orta gelir liginden yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı da olan Cevdet Yılmaz, kentteki bir otelde gazeteciler ile bir araya geldi. Burada konuşan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin son 20 yılında çok önemli reformlara imza attığını ifade ederek, "Bir taraftan vesayetçi zihniyet ortadan kaldırıldı, başörtüsü meselesinden ana dil meselesine çok köklü adımlar atıldı, tabular yıkıldı. Düşünce hürriyeti, hukuk devleti anlamında çok ciddi reformlar gerçekleştirildi. Diğer taraftan Türkiye'nin çehresini değiştirecek çok büyük yatırımlar, büyük hizmetler ülkemize kazandırıldı. Köprülerden savunma sanayine, sağlıktan eğitime birçok alanda gerçekten geçmişte hayal dahi edilemeyecek hizmetler, halkımızın hizmetine sunuldu. Bu sürecin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yılını tamamladığımız, 2'nci yüzyıla geçtiğimiz bu kavşakta; yeni dönem 'Türkiye Yüzyılı' olacak diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' ifadesi, bir iddianın ifadesidir. Bölgesel bir güç, küresel bir aktör olarak Türkiye'nin çok daha etkili hale gelmesi hem bölgesinde hem dünyada çok daha farklı bir rol oynaması açısından çok çok kritiktir diye düşünüyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZ; YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİNE TAŞIMAK'

Son 20 yılda demokraside ve kalkınmada büyük atılımlar gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, "2028 perspektifindeki ekonomik hedeflerimizi şöyle özetleyebilirim; 2002'de milli gelirimiz 230 milyar dolar civarındaydı, bu büyüklük geçen yıl itibarıyla 900 milyar doları aştı. Önümüzdeki dönem 2028'deki hedefimiz; 1,5 trilyon dolar. 2002'de Türkiye'nin kişi başına geliri 3 bin 600 dolardı, geçen yıl 10 bin 600 doları aştık. Bu rakamı, 2028 yılında 16 bin dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada da kabul edilen kritik bir eşik var. Bir ülkede kişi başına gelir, 13 bin doları aştığı zaman; o ülke artık yüksek gelirli ülkeler sınıfından sayılıyor. AK Parti'nin son 20 yılında Türkiye, alt orta gelirli ülkeler grubundan üst orta gelirli ülkeler grubuna yükselmişti. Önümüzdeki dönemde hedefimiz; Türkiye'yi üst orta gelir liginden yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-04-24 14:06:03



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