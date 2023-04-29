Yaralı halde bulunan şahin tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı.

Yedisu ilçesine bağlı Güzgülü köyü yakınlarında vatandaşlar, yaralı halde şahin buldu. Durumun Kaymakamlığa bildirilmesinin ardından bölgeye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kanadından yaralandığı belirlenen şahin, ilk tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl BİNGÖL, (DHA)

2023-04-29 21:14:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.