Diyarbakır, Bingöl ve Batman´da kar ile dolu etkili oldu



DİYARBAKIR/BİNGÖL/BATMAN,(DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesi ile Batman´ın yüksek kesimlerinde kar, Diyarbakır´da ise dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji 13 ve 15´inci bölge müdürlüklerinin uyarılarının ardından Bingöl´ün Karlıova ilçesi ve Batman´da, dolu ve yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Diyarbakır´da da dolu yağışı etkili oldu. Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağışın ardından Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri Bingöl-Erzurum kara yolunda çalışma başlattı. Kar nedeniyle şarampole kayan bazı araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Meralara çıkarılan küçükbaş hayvanlar tekrar köylere getirildi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Batman'da da sabah saatlerinde şehir merkezinde etkili olan sağanak ve dolu, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sason ilçesinde etkili olan yağışla kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Valilik´ten yapılan açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağmur şeklinde olması tahmin edilen yağışlara bağlı sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Diyarbakır´da kent merkezinde etkili olan dolu yağışıyla yerler beyaza büründü. Meteoroloji 15´inci Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ile Mardin´in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2)olmasının beklendiğini belirterek, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının tahmin edildiği ifade edilerek, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü de bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yağışların Adıyaman'ın kuzey kesimleri, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli; yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiğini ifade ederek, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2023-04-30 15:19:46



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