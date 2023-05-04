Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı

DHA

Bingöl'de halk otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 16 yaralı


Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)-BİNGÖL'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. R.G.'nin kullandığı 12 M 0003 plakalı özel halk otobüsü ile Y.A. yönetimindeki 12 D 4040 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-05-04 15:47:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bingöl'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı, 16 ...
Yedisu ilçesinde ilkbahar
YEREL HABERLER Yedisu ilçesinde ilkbahar
Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor
YEREL HABERLER Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota ...
Adaklı Kaymakamı Ahmet Tan, görevine başladı
YEREL HABERLER Adaklı Kaymakamı Ahmet Tan, görevine başladı
Bingöl'de 21 kilo 516 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de 21 kilo 516 gram esrar ele geçirildi
Bingöl'de kağıt bardakta yetiştirilen 3 bin 340 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de kağıt bardakta yetiştirilen 3 bin 340 kök ...
Karlıova'da doğa ilkbahar renklerine büründü
YEREL HABERLER Karlıova'da doğa ilkbahar renklerine büründü
Karlıova'da riskli yapılar yıkılacak
YEREL HABERLER Karlıova'da riskli yapılar yıkılacak
Karlıova'da bir silikozis hastası hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karlıova'da bir silikozis hastası hayatını kaybetti
Karlıova Belediyesinden ücretsiz servis hizmeti
YEREL HABERLER Karlıova Belediyesinden ücretsiz servis hizmeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.