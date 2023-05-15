Bingöl´de AK Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 2, Yeşil Sol Parti (YSP) bir milletvekilliği kazandı.

Bingöl´de 193 bin 471 seçmen, 713 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre kullanılan 156 bin 877'sinden 149 bin 333´ü geçerli sayılırken, 7 bin 544 oy geçersiz oldu. Seçimde AK Parti 58 bin 539 ve Yeşil Sol Parti de 35 bin 693 oy aldı. Sonuçlara göre AK Parti´den Feyzi Berdibek (66) ile Zeki Korkutata (46 ), YSP´den de Ömer Faruk Hülakü (42) milletvekili oldu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FEVZİ BERDİBEK

AK Parti 1'inci sıra milletvekili adayı olan Fevzi Berdibek, 9 Ekim 1957 Bingöl´de doğdu. İş insanı, Vücut Geliştirme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Bingöllüler Derneği Malatya Şubesi Fahri Başkanı, Jandarma Asayiş Vakfı Bingöl Şube Başkanı, Bingöl Musiki Cemiyeti Fahri Başkanı, Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Danışma Kurulu ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler üstlenen Berdibek; 22. dönemde de Bingöl Milletvekili seçildi ve TBMM İdare Amiri olarak görev yaptı. 27. Dönem Milletvekilliği ve TBMM Milli Savunma Komisyonu üyeliği yaptı.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ZEKİ KORKUTATA

AK Parti´de 2'nci sıra milletvekili adayı olan Zeki Korkutata, 1977 yılında Bingöl'de doğdu. 1994´te Bingöl´de sağlık memuru olarak başladığı iş hayatına Bursa ve Ankara İl Sağlık Müdürlüklerinde 2003 yılına kadar devam etti. 2003-2012 yıllarında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü´nde, Atama Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012-2017 yılları arasında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu´nda başkan yardımcılığı görevini yürüttü. Eylül 2017´de Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı´na atandı. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Korkutata, evli ve bir çocuk babasıdır.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖMER FARUK HÜLAKÜ

YSP Bingöl 1´inci sıra milletvekili adayı olan Ömer Faruk Hülakü, 1981 yılında Bingöl´de doğdu. İlk ve ortaöğretimini Bingöl'de tamamladı. 2010 Yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun olduktan sonra Bingöl'de serbest avukatlık yapmaya başladı. 2012-2014 yılları arasında İnsan Hakları Derneği Bingöl Şubesi yönetiminde yer aldı. 2021-2023 yılları arasında ise Bingöl Barosu Başkanlığı´nı yapan Hülakü, evli ve iki çocuk babasıdır. (DHA)

DHA-Politika Türkiye-Bingöl Aziz Önal

2023-05-15 16:45:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.