Togg, Bingöl´deki ilk sahibine teslim edildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, Bingöl´deki ilk sahibi Ahmet Kalkan´a teslim edildi. Otomobili çok beğendiğini söyleyen Kalkan, "Bu denli teknolojiye sahip bir aracın, ülkemizde üretilen bu aracın herkese nasip olmasını istiyorum. Beklediğimin çok ötesinde" dedi.

Togg´un Bingöl´deki ilk sahibi, iş insanı Ahmet Kalkan oldu. Oltu taşı siyahı rengi T10X model Togg´unu Diyarbakır´dan teslim alarak Bingöl´e getiren Kalkan, daha sonra otomobiliyle şehir turu attı. Kurada ilk 10´a giren Kalkan, otomobilin büyük ilgi gördüğünü, yolda birçok kişinin kendisini durdurup aracı incelediğini belirterek, "Doğrusu bana çıkacağına inanmıyordum ama ilk sıralarda çıktım, çok mutlu oldum. Aracı çok beğendik ve bu kadar kısa zamanda teslim edileceğini beklemiyordum, çok mutluyum. Vatandaşın ilgisi çok fazla, Diyarbakır´dan Bingöl´e gelene kadar çok büyük ilgi ile karşılaştık. Herkes Togg´u merak ediyordu. Her noktada bizi durdurmaya çalıştılar, biz de hiçbirini kırmadık. Çoğu insanların merakını gidermek için hemen her yerde durduk" dedi.

`DEVRİM ARABASINI ENGELLEDİLER AMA DEVRİMİ TOGG YAPTI´

Beklediğinden daha iyi bir otomobille karşılaştığını belirten Kalkan, "Bu denli teknolojiye sahip bir aracın, ülkemizde üretilen bu aracın herkese nasip olmasını istiyorum. Beklediğimin çok ötesinde bir araç, `akıllı cihaz´ tabiri bence gerçek. Dün yolda gelirken gerek yol tutuşu ile gerekse konforu ile her anlamda çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum. Bu fiyata bu konforlu aracı tavsiye ediyorum. Artık Avrupa araçlar tercih edilmemeli. Togg´un yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Togg yönetimine, mühendisinden, işçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Devrim arabasını engellediler ama devrimi Togg yaptı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-05-20 14:35:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.