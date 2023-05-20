Togg, Bingöl´deki ilk sahibine teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Togg, Bingöl´deki ilk sahibine teslim edildi

DHA

Togg, Bingöl´deki ilk sahibine teslim edildi


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)TÜRKİYE'nin yerli otomobili Togg, Bingöl´deki ilk sahibi Ahmet Kalkan´a teslim edildi. Otomobili çok beğendiğini söyleyen Kalkan, "Bu denli teknolojiye sahip bir aracın, ülkemizde üretilen bu aracın herkese nasip olmasını istiyorum. Beklediğimin çok ötesinde" dedi.
Togg´un Bingöl´deki ilk sahibi, iş insanı Ahmet Kalkan oldu. Oltu taşı siyahı rengi T10X model Togg´unu Diyarbakır´dan teslim alarak Bingöl´e getiren Kalkan, daha sonra otomobiliyle şehir turu attı. Kurada ilk 10´a giren Kalkan, otomobilin büyük ilgi gördüğünü, yolda birçok kişinin kendisini durdurup aracı incelediğini belirterek, "Doğrusu bana çıkacağına inanmıyordum ama ilk sıralarda çıktım, çok mutlu oldum. Aracı çok beğendik ve bu kadar kısa zamanda teslim edileceğini beklemiyordum, çok mutluyum. Vatandaşın ilgisi çok fazla, Diyarbakır´dan Bingöl´e gelene kadar çok büyük ilgi ile karşılaştık. Herkes Togg´u merak ediyordu. Her noktada bizi durdurmaya çalıştılar, biz de hiçbirini kırmadık. Çoğu insanların merakını gidermek için hemen her yerde durduk" dedi.
`DEVRİM ARABASINI ENGELLEDİLER AMA DEVRİMİ TOGG YAPTI´
Beklediğinden daha iyi bir otomobille karşılaştığını belirten Kalkan, "Bu denli teknolojiye sahip bir aracın, ülkemizde üretilen bu aracın herkese nasip olmasını istiyorum. Beklediğimin çok ötesinde bir araç, `akıllı cihaz´ tabiri bence gerçek. Dün yolda gelirken gerek yol tutuşu ile gerekse konforu ile her anlamda çok beğendim, herkese tavsiye ediyorum. Bu fiyata bu konforlu aracı tavsiye ediyorum. Artık Avrupa araçlar tercih edilmemeli. Togg´un yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Togg yönetimine, mühendisinden, işçisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Devrim arabasını engellediler ama devrimi Togg yaptı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-05-20 14:35:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de yürüyüş etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de yürüyüş etkinliği yapıldı
Karlıova'da voleybol turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Karlıova'da voleybol turnuvası yapıldı
Adaklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Adaklı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
YEREL HABERLER Bingöllü milli atlet, dünya şampiyonluğu hedefiyle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.