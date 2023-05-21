Bingöl'de sağanak ve dolu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bingöl´de Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nün uyarısının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağışının ardından özellikle kentin sanayi bölgesinde, bazı caddeler ve ana yollar su altında kaldı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İl Özel İdaresi´ne bağlı ekiplerin çalışmasıyla su tahliye edilirken, trafiğin akışı da normale döndü. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-05-21 16:39:45



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