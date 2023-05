Bingöl´de 33 askerin şehit edildiği olayda gazi olan Omay: Aileme şehit olduğum haberi gitmişti

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerce otobüsten indirilip sivil ve silahsız olarak şehit edilen 33 asker, törenle anıldı. Olayda gazi olan Er Erkan Omay, PKK´lı teröristlerce işkenceye maruz kaldığını ifade ederek, "30 yıl geçmesine rağmen aynı dün gibi. Tarayan PKK´lıların çoğunluğu hep çocuktu, örgütten çıkamasınlar diye özelikle bunu yaptılar. Ben kaçmayı denedim, başaramadım. Sonra 30-35 yaşlarında kirli sakallı bir PKK´lı bana işkence yaptı. Ben ölmeden benim şehit haberim aileme gitmişti. Ağır bir travma yaşadık" dedi.

Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde, 24 Mayıs 1993'te sivil ve silahsız şekilde otobüsle usta birliklerine seyahat ederken, PKK'lı teröristler tarafından pusuya düşürülüp, araçtan indirilen 33 asker kırsalda şehit edildi. Şehit askerlerin anısına, 11 yıl önce saldırının yapıldığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13'üncü kilometresindeki Anıttepe'de temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı. 33 şehit, olayın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, şehit yakınları, gaziler ve bölge halkı katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal'ın ettiği duaların ardından şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bırakıldı.

`TARAYANLARIN ÇOĞU ÇOCUKTU´

33 asker olayında teröristlerce alıkonulan Adanalı Gazi Erkan Omay (57), olayı gerçekleştirenlerin çoğunun çocuk yaşta olduğunu ifade ederek, "30 yıl geçmesine rağmen aynı dün gibi fakat 30 yıl öncekiyle şimdiki arasında çok fark gördüm. Biz geldiğimiz zaman şu yollar çok dardı. İki araba yan yana zor geçiyordu. Bizi indirip kol kola girmemizi söylediler. Kol kola girdik, tarayacaklardı sonradan vazgeçtiler. Aramızda bulunan askerlerden biri kaçmayı denedi, onu vurdular. Dağlık yerde bizi üç gruba ayırdılar. İki grubu kuşuna dizdiler. Ondan sonra askeri helikopterler taramasın diye bizleri rehin tuttular. İlk durdurduklarında 50 kişi olan PKK´lı sayısı, gece 300-350 kişiye çıktı. Gece olduğunda her taraftan PKK´lı geliyordu. Tarayan PKK´lıların çoğunluğu hep çocuktu, örgütten çıkamasınlar diye özelikle bunu yaptılar. Ben kaçmayı denedim, ancak kaçamadım. Sonra 30-35 yaşlarında kirli sakalı bir PKK´lı bana işkence yaptı. Orada ellerimizi tekrar bağladılar, daha sonra çatışma çıktı ve kurtulduk. Bizim kendi askerimiz ve ailemiz bizim şehit olduğumuzu biliyorlardı. Ben ölmeden benim şehit haberim aileme gitmişti. Fakat ben o sırada ellerindeydim. Ağır bir travma yaşadık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

`AMACIMIZ TÜRKİYE´MİZİN NEREDEN NEREYE GELDİĞİNİ ANIMSATMAK´

Törenin şehitleri unutmamak adına yapıldığını belirten Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal, "Şehitler vurulunca değil, unutulunca ölürler. Bizler de şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için her yıl 24 Mayıs'ta burada anma programı düzenliyoruz. Anma programı yaparken asla acıları tazelemek amacında değiliz. Buradaki amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu o kaotik ve karanlık günleri genç nesillerimize hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır. Amacımız, ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırmak, aziz ruhlarına Fatihalar okumaktır. Allah'a şükürler olsun ki biz Bingöl halkı olarak şehitlerimize, ailelerine ve gazilerimize her zaman sahip çıktık ve ne pahasına olursa olsun bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.(DHA)

