Bingöl'de, polisin ölmek üzereyken bulduğu yaralı kaplumbağa tedaviye alındı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de polis memurunun bulduğu, üzerinden bir aracın geçmesi sonucu yaralanan kaplumbağa, tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Metin Bodur, mesai arkadaşlarıyla birlikte izin gününde Sancak beldesinde gezdiği sırada, yolda yaralı kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın üzerinden araç geçmesi sonucu kabuğunun hasar gördüğünü fark eden Bodur, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü. Bingöl Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde kaplumbağanın kabuğu ameliyatla onarıldı. Tedavisinin ardından kaplumbağanın bir süre sonra doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-05-25 20:05:21
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