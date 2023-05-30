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Karlıova´da sağanakta köy göle döndü, ev ve ahırlar su içinde kaldı

DHA

Karlıova´da sağanakta köy göle döndü, ev ve ahırlar su içinde kaldı


Bülent TEMİZ/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL´ün Karlıova ilçesi Dörtyol köyünde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Köyde birçok ev ve ahırı su basarken, araziler su altında kaldı. Köylülerden Selahattin Alkan, her yağışta aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. 
Karlıova ilçesi Dörtyol köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve ahırı su bastı, araziler su altında kaldı. Köyde yaşayanlar ahırlardaki hayvanlarını güçlükle dışarı çıkardı.
Köylülerden Selahattin Alkan, "Sel sularından dolayı bizler artık malımızdan vazgeçtik, canımızı kurtarmanın derdindeyiz. Köye her yağmur yağdığında her yeri sel basıyor. Çünkü altyapı sistemi yetersiz, hatta yok. Artık buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Yağmur yağdığında hemen sel geliyor, duvarları aşarak evleri, ahırları göle çeviriyor. Hayvanlarımız zarar görüyor, korkuyorlar. Çocuklarımız okula gidemiyorlar, eğitimden geri kalıyorlar. Çünkü yürüyecek bir yol kalmıyor. Her yer sular altında kalıyor. Lütfen yetkililer artık sesimizi duysun ve bir an önce bu soruna bir çözüm bulsunlar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2023-05-30 12:14:34

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