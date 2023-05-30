Karlıova´da sağanakta köy göle döndü, ev ve ahırlar su içinde kaldı (2)

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SANAYİ SİTESİNDEKİ İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Bingöl´de dün gece saatlerinde etkili olan sağanakta Kaleönü Mahallesi´ndeki alt geçit ile Küçük Sanayi Sitesi´ndeki birçok iş yerini su bastı. Belediye ekipleri, iş yerleri ile alt geçitteki su tahliyesi için çalışma başlattı. Esnaf da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-05-30 12:38:18



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