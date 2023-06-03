Bingöl´de kaçak salep soğanı toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de ender bulunan ve koruma altında olan salep soğanlarını toplayan iki kişiye 488 bin 630 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nesli tükenme aşamasında olan yabani bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kent kırsalında bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, 26 kilogram salep soğanı ele geçirildi. Ender bulunan ve koruma altında olan kaçak salep soğanı toplayarak biyoçeşitliliğe zarar veren otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişiye daha, 2872 Sayılı Çevre Kanunu´na muhalefet suçundan toplamda 488 bin 630 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen 26 kilogram salep soğanı da Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü´ne teslim edildi. Ekipler, salep soğanlarının tekrar doğaya ekimini gerçekleştirecek. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-03 15:53:38



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