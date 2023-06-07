7'nin üzerinde deprem beklenen Bingöl'de yeni arama-kurtarma ekibi kuruldu



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)DOĞU Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarının birleştiği, geçmişte yıkıcı 2 depremin yaşandığı ve olası 7 üzerindeki deprem için uyarılarda bulunulan Bingöl'de, Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından, farklı mesleklerdeki 50 kişiden oluşan arama-kurtarma ekibi kuruldu. Temel ve ilk yardım eğitimlerine başlayan ekip, tatbikatlarla olası deprem için hazırlanıyor. Ekip lideri Ramazan Küçükhazar, "6 Şubat depreminden sonra arama kurtarma ekiplerinin ne kadar faydalı olduğunu ve ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha fark ettik" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yer bilimcilerin sürekli uyarılarda bulunduğu, 7'nin üzerinde deprem beklenen Bingöl'de, valilik başta olmak üzere çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından önlemler alınıyor. Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Varto fay zonlarının birleştiği, 1971 ve 2003 yıllarında yıkıcı 2 depremin meydana geldiği kentte, bu kapsamda, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) tarafından aralarında doktor, öğretmen ve memurların olduğu çeşitli meslek gruplarından 50 kişilik arama-kurtarma ekibi kuruldu. Ekip, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinden temel ve ilk yardım eğitimleri alırken, Gülbahar Barajı yakınlarında kurulan eğitim sahasında da enkaz kaldırma eğitimlerine başladı.

'MARAŞ DEPREMİ, ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİN ÖNEMİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ'

Ekibin, enerji şirketinde memur olan lideri Ramazan Küçükhazar, "6 Şubat 2023 depreminden sonra arama kurtarma ekiplerinin ne kadar faydalı olduğunu ve bu ekiplere ne kadar ihtiyaç olduğunu bir kez daha fark etmiş olduk. Bilindiği gibi ilimiz Bingöl, büyük bir fay hattının üzerinde ve konunun uzmanları sürekli deprem beklendiği uyarısında bulunmakta. Bu bilinçle, arama kurtarma ekibimizle birlikte ilk yardım ve temel ilk yardım eğitimlerimizi aldık. Ardından AFAD koordinasyonunda hafif arama kurtarma eğitimlerimizi tamamlamaktayız. Teknik malzemelerimizi temin ettikten sonra eğitimlerimizi sürekli güncel tutmayı ve ekibimizin daha da profesyonelleşmesi amacıyla sürekli olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Arama-kurtarma ekibinin kurulmasına öncülük eden Oda Başkanımız Kadir Çintay'a ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'SEL, DOĞA OLAYLARI GİBİ DURUMLARA DA HAZIRLIK YAPIYORUZ'

Arama-kurtarma ekibinin çalışmalarını anlatan ekip koordinatörü Muharrem Otu, "Şu anda Gülbahar Barajı'nda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Arkadaşlarımızla birlikte sahada aktif olarak çalışmaktayız ve eğitimlerimize devam etmekteyiz. İlk olarak temel ilk yardım eğitimlerimizi tamamladık ve şu anda AFAD'la koordineli bir şekilde arazide eğitimlerimize devam ediyoruz. Görevimiz, sadece enkaz altında çalışmakla sınırlı değil. Aynı zamanda sel, doğa olayları gibi durumlarda kaybolan insanlar için de çalışmalarımız devam edecek. Bu konudaki eğitimlerimiz de koordineli şekilde sürdürülmektedir" diye konuştu.

'HERKESİN BU DUYARLILIĞA SAHİP OLMASI GEREK'

Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Onur Keskin ise şunları söyledi:

"Ülkemiz, deprem gibi birçok afetle karşı karşıya kalabilecek bir bölgededir. Bu nedenle, vatandaşlık görevimizin bilincinde olarak, uzmanlar tarafından verilen eğitimlere katılarak bu tür faaliyetlere dahil olmayı gereklilik olarak gördüm. Son derece verimli bir süreç geçiriyoruz ve hızlı bir şekilde güzel eğitimler alıyoruz. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın bu duyarlılığa sahip olmasını diliyorum. Afetlere hazırlıklı olmak ve arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunmak, toplumun güvenliği için son derece önemlidir. Herkesin bu konuda aktif rol alması, toplumun dayanıklılığını artıracaktır."

Bingöl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merve Çelik de ekibe gönüllü olarak katıldığını ifade ederek, "Uzman hocalarımız tarafından verilen eğitimleri alıyoruz ve bu eğitimlere devam etmekteyiz. 6 Şubat depremi sonrasında ülkemizde arama kurtarma ekiplerine olan ihtiyacı gördük. Ticaret Sanayi Odamızın kurduğu bu ekibe katılmak gerekliliğini hissettim ve bu sebeple ekibi kuranlara ve uzman hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bize verdikleri eğitimler sayesinde kendimizi geliştirebiliyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-07 12:04:38



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