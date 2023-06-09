Bingöl´de parktaki çocuk oyun grupları ateşe verildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de parkta bulunan çocuk oyun grupları, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi 8´inci Sokak´ta bulunan Mevlana Parkı´nda dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk oyun grupları ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çocuk oyun grupları kullanılmaz hale geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-09 12:22:10



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