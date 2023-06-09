Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen bir taş mevzide gömülü halde, 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş, terör örgütü PKK/KCK'ya ait basma düzenekli fünye bağlantısı olan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Düzenek imha edilip, kullanılamaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-06-09 17:48:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.