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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

DHA

Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi


Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen bir taş mevzide gömülü halde, 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş, terör örgütü PKK/KCK'ya ait basma düzenekli fünye bağlantısı olan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Düzenek imha edilip, kullanılamaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-06-09 17:48:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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