Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'nın el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kırsalında düzenlenen operasyonda ele geçirilen terör örgütü PKK/KCK'ya ait el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Adaklı ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Komando Er Tuncay Tunçbeden-10 Operasyonu düzenlendi. Operasyonda tespit edilen bir taş mevzide gömülü halde, 5 kilogramlık düdüklü tencere içine yerleştirilmiş, terör örgütü PKK/KCK'ya ait basma düzenekli fünye bağlantısı olan el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Düzenek imha edilip, kullanılamaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-09 17:48:38



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