Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye giren Ö.A., bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı. Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan Ö.A. kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ö.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2023-06-11 22:11:26



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