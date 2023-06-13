Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'ü bıçaklayan şüpheli tutuklandı

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl´ü bıçaklayarak yaralayan Ömer Aksoy (23) tutuklandı.

Olay, 11 Haziran´da Karlıova ilçesinde Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneye giren Ömer Aksoy, bıçakla Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl'e saldırdı. Bingöl, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırgan Ömer Aksoy kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bingöl, ilk müdahalesinin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sadri Bingöl, buradan Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer Aksoy da yakalanarak gözaltına alındı.

Sadri Bingöl´ün hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-13 13:23:15



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