Bingöl´de salep soğanı toplayan 5 kişiye 1 milyon 221 bin lira ceza



Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye toplam 1 milyon 221 bin 575 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvan türlerinin korunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, endemik tür olan salep soğanının yasa dışı toplanarak ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine durdurulan hafif ticari araçta, çuval içerisinde 48 kilo 340 gram ağırlığında 5 bin 338 salep soğanı ele geçirildi. Araçta bulunan M.B., A.Y., M.B., C.K. ve M.Ş.B.´ye biyoçeşitliliğe zarar vermekten toplam 1 milyon 221 bin 575 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen salep soğanları ise, doğaya ekilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü´ne teslim edildi.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-14 15:15:40



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