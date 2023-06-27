Bingöl´de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama



Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de jandarmanın düzenlediği operasyonda 34 kilo 8 gram toz esrar, 468 gram kubar esrar, 5 bin 820 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı´nca Genç ilçesi kırsalında Narkoterör operasyonu düzenlendi. Bir arazi ve evde yapılan aramada 34 kilo 8 gram toz esrar, 468 gram kubar esrar, 5 bin 820 kök kenevir bitkisi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-27 09:38:21



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