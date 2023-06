Bingöl'de 26 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.E., jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hüküm giyip aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, jandarma sorumluluk alanında gerçekleştirilen kimlik kontrollerinde, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapisle aranan B.E. yakalandı. Gözaltına alınan B.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-27 17:11:40



