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Bingöl´de 500 yıllık `Divan´ geleneği devam etti

DHA

Bingöl´de 500 yıllık `Divan´ geleneği devam etti


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Sürekli köyünde Osmanlı döneminden kalan `Divan´ geleneği bu yılda yaşatıldı. Küslerin barıştığı, imece usulü hazırlanan sofralarda buluşulan gelenek için köyde bulunan 36 hanede yaşayan 250 kişi, bayram namazının ardından köy meydanındaki yemekte bir araya geldi. İl dışından gelenler de birbirleriyle tanışarak sohbet etti. İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, "Yüzyıllardır süregelen bir divan geleneğine tanık olduk. İçinde bulunduğumuz güzel coğrafyada derin kültürel zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhunu görmüş olmak, bizlere büyük enerji veriyor" dedi.
Genç ilçesine bağlı Sürekli köyünde 500 yıllık geçmişi olduğu bilinen ve Osmanlı Devleti'ne dayanan `Divan´ geleneği, bu bayramda da devam etti. 100 yılı aşkın süredir geleneğin sürdürüldüğü köyde bulunan 36 hanede yaşayan 250 kişi, köy camisinde beraber bayram namazını kıldı. Varsa küslerin de barıştırıldığı gelenekte bayram namazının ardından camiden çıkan erkekler, her evden hazırlanan yemek tepsilerini köy meydanına getirdi. Hep birlikte yenilen yemeklerin ardından toplu halde mezarlık ve ev ziyaretleri gerçekleştirildi. İl dışından gelen ve birbirini tanımayanlar da birbirleriyle tanışma ve sohbet etme imkanı buldu. Geçmişte şeker, kolonya ile birlikte yapılan sigara ikramı ise yaklaşık 25 yıl önce kaldırıldı. Bu yıl sürdürülen geleneğe İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu da katıldı.
`YÜZYILLARDIR SÜREGELEN BİR DİVAN GELENEĞİNE TANIK OLDUK´ 
Kaymakam Kaptanoğlu, yüzyıllardır süren geleneğe tanık olduğunu ifade ederek, "Divan geleneğinde çoluk çocuk, genç yaşlı hep beraber evlerinden getirmiş oldukları yemekleri köyün meydanına sermek suretiyle tüm hemşerilerimize ikramda bulunuyorlar. Ben tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum, böyle bir geleneği yıllardan beri, asırlardan beri sürdürdükleri için, bu içinde bulunduğumuz bu güzel coğrafyada derin kültürel zenginliklerimizin ve manevi değerlerimizin kazandırdığı dayanışma ruhunu görmüş olmak, bizlere büyük enerji veriyor. Biz Kurban Bayramı vesilesiyle her bayram olduğu gibi hemşehrilerimiz arasında, insanlarımız arasında birliğin, beraberliğin ve kardeşliğimizin daha fazla pekişmesini umut ediyoruz" dedi.
`ADETA GURMELER YARIŞIYOR´
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan Aydın Güven, gurmelerin yarıştığı bir sofranın kurulduğunu belirterek, "Her bayram kendi köyümüze dönmeye çalışıyoruz. Burada adeta gurmelerin yarıştığı bir sofra kuruluyor. Başka hiçbir yerde böyle bir gelenek görmedim. Bütün dostlar, tanıdıklar şehirlerinden ayrılıp bu gurmelerin Divan geleneği dediğimiz yerde yarıştığı bir yerde toplanıyoruz. Zazaca 'Dio' da derler, ama biz Divan diyoruz. Burada olmaktan mutluyuz" diye konuştu.
`PANDEMİ DÖNEMİNDE DE SÜRDÜRDÜK´
Geleneği pandemi sürecinde de kontrollü olarak sürdürdüklerini ifade eden köylülerden Mustafa Kaya, "Yıllardır burada kendi bayram geleneğimiz var. Bayramlarda şehir dışında yaşayan akraba ve arkadaşlarımızla birlikte tüm köy halkı burada toplanıyor. Bu geleneğimiz bizden değil ta dedelerimizden kalan bir gelenektir. Bizde devam ettiriyoruz. Türkiye'de de bir pandemi döneminden geçtik ama o dönemde bile Divan geleneğimizi kontrollü olarak sürdürdük. İnşallah gelecek nesiller de aynı şekilde devam ettirir" dedi.
Köye il dışından gelen Özgür Özge de "Burası dayılarımın yaşadığı köy, Divan diye bir geleneği ilk kez burada duydum. Aslen Gençli olmamıza rağmen burada, bu köyde Divan geleneğine tanık oldum ve yaşadım. Gerçekten öyle. Köy halkının köy meydanında toplanıp ortak kahvaltı yaptığını, her hanenin yiyecek getirdiğini görmek güzel bir birlik ve beraberlik duygusu. Bugün burada bana bunu yaşattığı için köylülere minnettarım" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-06-29 12:48:44

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