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Kitap okuyup, LÖSEV´e bağış yaparak uzlaştılar

DHA

Kitap okuyup, LÖSEV´e bağış yaparak uzlaştılar


Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL Cumhuriyet Başsavcılığı´nda son 2 yılda 1385 soruşturma dosyasından, 796´sı Uzlaşma Bürosu´nda sonuçlanarak, mahkemeye gitmeden karara bağlandı. Bu dosyaların birinde 1 kişi günde yarım saat kitap okumayı, diğer bir dosyadaki kişi ise LÖSEV'e bağış yapmayı kabul etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Uzlaştırma Bürosu'na 2021 yılından bugüne kadar gelen 1385 soruşturma dosyasının 796´sının uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemeye gitmeden karara bağlandığını açıkladı. Uslu, açıklamasında uzlaştırma uygulamasının 2017 yılından beri etkin bir şekilde kullanıldığını belirterek, "Ceza hukuku uyuşmazlıklarında ilk kez 1 Haziran 2005'te uygulanan ve 2016'da gözden geçirilerek yeniden revize edilen uzlaştırma, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde faaliyete geçti. Onarıcı adalet anlayışı çerçevesinde yargı reformuyla daha etkin hale getirilen uzlaştırma ile taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşabilmekte. Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam etmektedir. Taraflar uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçilip, anlaşma konusu edimi taraflar belirlemektedir" dedi. 
`DAHA AZ MASRAFLA VE DAHA KISA SÜREDE ÇÖZÜME KAVUŞMAKTADIR´
Süreçte, mağdur ve fail görüşmelerinin uzlaştırmacılar eşliğinde yapıldığını dile getiren Uslu, "Böylece soruşturma ve kovuşturma dosyaları daha az masrafla ve daha kısa sürede çözüme kavuşmaktadır. Mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlayan uzlaştırma yöntemi ülke genelinde olduğu gibi Bingöl ilinde de başarı ile uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılından bugüne kadar Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gelen 1385 soruşturma dosyasının 796 adedi uzlaşma ile sonuçlanarak mahkemeye gitmeden karara bağlanmıştır. Bu vesile ile başsavcılığımızın uzlaştırma biriminde görev yapan başta cumhuriyet savcımız olmak üzere, uzlaştırmacılarımıza ve tüm personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
LÖSEV´E BAĞIŞ YAPMAYI KABUL ETTİ
Kentte teknoloji firması işleten E.Ş., lisanslı yazılımını başkalarına satan şüpheli M.E.S.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine M.E.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle, dosyanın Uzlaştırma Bürosu´na gönderildi. E.Ş.´nin, şüpheli M.E.S.´den Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) hesabına en az bin lira yatırmasını istemesiyle uzlaşmaya varıldı.
4 GÜN BOYUNCA KİTAP OKUDU
Başka bir olayda ise E.D., kendisine motosikletle çarpan sürücü M.Ç.´den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle taraflar Uzlaşma Bürosu´na yönlendirildi. E.D., sürücü M.Ç.´nin 4 gün boyunca Bingöl Üniversitesi kütüphanesinde her gün yarım saat kitap okumasını istemesiyle uzlaşmaya varıldı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-07-05 16:31:00

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