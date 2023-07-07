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        Bingöl´de 12 tarlada 2 milyon 400 bin kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirildi

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 00:21
        Bingöl´de 12 tarlada 2 milyon 400 bin kök skunk ve kenevir bitkisi ele geçirildi

        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin 12 tarlada yaptığı aramada uyuşturucu yapımında kullanılan 2 milyon 490 bin 987 kök ekili skunk ve Hint keneviri bitkisi ile 3 kilo esrar ele geçirildi. 

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, Genç ilçesinde 12 tarlada yapılan aramada toplam 1 milyon 951 bin 151 kök skunk bitkisi, 539 bin 836 kök Hint keneviri bitkisi, 3 kilo kubar esrar, 1 kuru sıkı tabanca ve 60 metre sulama hortumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-07 00:20:19

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