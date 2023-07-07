Bingöl'de seyir halindeyken alev alan minibüs yandı
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, seyir halindeyken alev alan Sancak Belediyesi´ne ait bir minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde BingölMuş karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Sancak Belediyesi´ne ait Muhammet Baysemur yönetimindeki 12 AL 629 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından aldı. Motordan duman yükseldiğini gören Baysemur, minibüsü yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm minibüsü sardı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, minibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-07-07 19:38:40