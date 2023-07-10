Bingöl - Bingöl´e şehit ateşi düştü
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde yürütülen PençeŞimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök´ün (25) acı haberi memleketi Bingöl´ün Ilıcalar Beldesi´ndeki baba ocağına ulaştı. Irak'ın kuzeyinde PençeŞimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök ile Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Günergök ve Gök şehit oldu. Günergök´ün şehit haberi Bingöl´ün Ilıcalar Beldesi İçpınar köyündeki ailesine ulaştı. Vali Kadir Ekinci, Günergök'ün baba ocağına giderek, şehidin babası Tahir Günergök´ün acısını paylaştı. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asılırken, şehit Günergök, düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2023-07-10 04:45:02