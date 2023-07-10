Bingöl´e şehit ateşi düştü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Irak´ın kuzeyinde yürütülen PençeŞimşek operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök´ün cenazesi uçakla Bingöl´e getirildi. Havalimanı'nda yakınları, protokol üyeleri ve askeri yetkililer tarafından karşılanan şehit Günergök´ün naaşı, daha sonra Ilıcalar beldesine getirildi. Burada düzenlenen törene şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günergök'ün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günergök, kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kamışlı Camii'nde İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Günergök'ün naaşı Kamışlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. (DHA)Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2023-07-10 06:55:56