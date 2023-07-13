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        Bingöl'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 21:57
        Bingöl'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde BingölElazığ karayolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. Niyazi Kişi yönetimindeki 12 AJ 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Niyazi Kişi yaşamını yitirirken, otomobildeki M.K. ve H.K. ise yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alınırken, kazada ölen sürücü Niyazi Kişi´nin cenazesi ise otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-13 21:56:52

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