Bingöl´de orman yangını

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde ormanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Üçgül köyündeki ormanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ve köylülerin de desteğiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-07-15 17:45:33