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        Bingöl´de baraj kapakları açıldı, 3 piknikçi mahsur kaldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:27
        Bingöl´de baraj kapakları açıldı, 3 piknikçi mahsur kaldı

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de Aşağı Kaleköy Baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesinin yükselmesiyle bulundukları alanda mahsur kalan 3 piknikçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Olay, dün öğle saatlerinde Kumgeçit köyünde yakınlarında meydana geldi. Aşağı Kaleköy Baraj kapaklarının açılmasıyla, pikniğe giden 6 kişiden 3´ü, bulundukları alanda mahsur kaldı. İhbarla olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, 3 personel, 1 arama kurtarma aracı ve 1 arama kurtarma botu ile kurtarıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-16 12:26:44

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