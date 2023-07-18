Bingöl´de 2 bin 507 kök keneviri ve 589 gram toz esrar ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 bin 507 kök Hint keneviri ile 589 gram toz esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı arazi aramasında, 2 tarla içerisinde toplam 2 bin 507 kök Hint keneviri ve 280 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, yine Genç ilçesinde yaptıkları yol kontrollerinde bir otomobili durdurmak istedi. Jandarma personeli, bu esnada aracın ön yolcu kısmından dışarıya bir madde atıldığını fark etti. Yapılan kontrolde 2 parça halinde koli bandına sarılı 589 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.K.,M.A.,E.A.,Y.Ç. ve A.T. isimli şüpheliler gözaltına alınarak `uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti´ suçundan haklarında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-07-18 23:27:55