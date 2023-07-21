Bingöl'de 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 farklı noktada 4 bin 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda, 5 farklı noktadaki tarla içerisinde toplam 4 bin 5 kök Hint keneviri ve 390 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-07-21 10:34:30