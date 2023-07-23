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        Bingöl´de ahırda çıkan yangında 2 inek öldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 21:56
        Bingöl´de ahırda çıkan yangında 2 inek öldü

        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde ahırda çıkan yangında 2 inek öldü.

        Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyündeki bir ahırda, öğleden sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yapılan incelemede alevlerden kaçamayan 2 ineğin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-23 21:55:33

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