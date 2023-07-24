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        Bingöl'de 3 bin 591 kök kenevir ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:25
        Bingöl'de 3 bin 591 kök kenevir ele geçirildi

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de jandarmanın düzenlediği operasyonda bir tarla içerisinde 3 bin 591 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalarda, Genç ilçesinde bir tarla içerisinde uyuşturucu madde ekildiği bilgisine ulaşıldı. Belirlenen bölgeye yapılan operasyonda 3 bin 591 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-24 17:24:59

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