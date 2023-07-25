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        Bingöl'de mevzide ele geçirilen 55 kilo EYP, imha edildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:16
        Bingöl'de mevzide ele geçirilen 55 kilo EYP, imha edildi

        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde, mevzide terör örgütü PKK´ya ait 55 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ekipler buldukları EYP'yi kontrollü olarak imha etti.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayladere ilçesi kırsalındaki olası sığınak ve mevzilerin tespit ve imhası amacıyla istihbari çalışma yürüttü. Bu kapsamda başlatılan operasyonda, bir mevzide 50 kilogramlık EYP ve bir zeytin tenekesi içine yerleştirilmiş basınçla harekete geçen 5 kilogramlık EYP ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toplanan patlayıcılar, güvenli bir şekilde yerinde imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-25 20:15:21

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