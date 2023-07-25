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        Bingöl'de 5 bin 227 kök kenevir ele geçirildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 20:31
        Bingöl'de 5 bin 227 kök kenevir ele geçirildi

        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Aramada 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler yerinde imha edilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-07-25 20:30:37

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