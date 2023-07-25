Bingöl'de 5 bin 227 kök kenevir ele geçirildi
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince yapılan arazi aramasında 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında, Genç ilçesi kırsalında arama yapıldı. Aramada 5 tarla içerisinde 5 bin 227 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirler yerinde imha edilirken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-07-25 20:30:37