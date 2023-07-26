Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde solunum sıkıntısı çeken KOAH hastası Naziya Aydın (80), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Genç ilçesi Sarmakaya köyünde KOAH hastası Naziya Aydın´ın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kara yolu ile yaklaşık 3 saatlik mesafede olan Aydın için Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopter gönderildi. Aydın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans helikopterle 25 dakikada hastaneye ulaştırılan Aydın´ın tedavisine başlandığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-07-26 14:10:01