Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü
Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, arının soktuğu çoban Murat Çınar (40), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde meydana geldi. Çoban Murat Çınar´ı, iddiaya göre, hayvanlarını otlattığı sırada arı soktu. Çınar´ın fenalaştığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çınar´ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ
2023-07-29 21:19:37