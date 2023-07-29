Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 21:20
        Bingöl'de arının soktuğu çoban öldü

        Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, arının soktuğu çoban Murat Çınar (40), yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kantarkaya köyünde meydana geldi. Çoban Murat Çınar´ı, iddiaya göre, hayvanlarını otlattığı sırada arı soktu. Çınar´ın fenalaştığını gören yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çınar´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çınar´ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

        2023-07-29 21:19:37

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        Tadic'ten Beşiktaş açıklaması!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Bingöl'de arıların soktuğu kişi öldü
        Bingöl'de arıların soktuğu kişi öldü
        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
        Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
        "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
        "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Bingöl'de 2 bin 885 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 bin 885 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı
        Ambulans helikopter, KOAH hastası için havalandı