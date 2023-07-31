Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de kayıp olarak aranan Hüseyin İlgi´nin (62), gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Arıcılar köyünde dün sabah evinden ayrılan Hüseyin İlgi´nin dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı arama çalışmalarında İlgi´nin kişisel eşyalarını Uzunsavat Göleti´nin kıyısında buldu. Suya girdiği ihtimali üzerine bölgeye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır'dan dalgıçlar sevk edildi. Gölette yapılan aramada, İlgi´nin cansız bedenine ulaşıldı. İlgi'nin cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-07-31 17:43:13