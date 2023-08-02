KOSGEB desteği ile atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde Neriman Önver (39), KOSGEB´den aldığı 100 bin liralık destekle kurduğu atölyede, artan ve çevreden topladığı atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üretiyor. 3 yıldır atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağladıklarını söyleyen Önver, "Evde oturan bir kadın kardeşimiz de bunu yapabilir" dedi.

Genç ilçesinde küçük yaşlardan itibaren tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk annesi Neriman Önver, 2020´de KOSGEB´den aldığı 100 bin liralık destekle, atölye kurdu. Önver, ilk etapta 3 çalışanıyla birlikte artan ve çevreden topladığı atık kumaşlarla yastık ve boyunluk gibi tekstil ürünleri yaparak geri dönüştürmeye başladı. Daha sonra atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üretmeye başlayan Önver, İzmir, İstanbul, Bursa, Elazığ ve Diyarbakır gibi şehirlere de ürün göndermeye başladı. Ünlü giyim firmalarının ürünlerini diken Önver´in 3 yılda çalışan sayısı da 17´ye yükseldi. Her kadının üretebileceğini belirten Önver´in hedefi işini daha da büyütmek.

`3 ELEMANIMIZLA ATIK KUMAŞLARI DEĞERLENDİRİYORUZ´

İlk başlarda 3 personelle birlikte sadece atık kumaşları değerlendirdiklerini ifade eden Önver, "Şu an 17 elemanımızla birlikte sipariş üzeri çalışıyoruz. Firmalardan bize hazır ürün geliyor. Onları dikiyoruz. Firmalara gönderiyoruz. İzmir, İstanbul, Bursa, Elazığ, Diyarbakır bu gibi yerlere mal gönderiyoruz. Fazla kumaşları, çöpe gidenleri, çevredeki akrabalarımızdan, dostlarımızdan topladıklarımızı ürüne dönüştürerek, geri dönüşüme katkı sağlayalım diye düşündük. Bunları değerlendirdik. İlk yastık yaparak başladık. Araba yastıkları, büyük yastıklar, boyunluklar yaptık. Sonra yelekle devam ettik. Yeleklerin de küçük atık kumaşları vardı. Onları işte 5-10 ve 20 parçayla birleştirip bir çocuk yeleği ortaya çıkardık" dedi.

`KADINLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM´

Atölyesinde kadınlara iş verip onlara yardımcı olmak istediğini belirten Önver, "Evde oturan bir kadın kardeşimiz de yapabilir. Mesela ben okul okumadım. İkinci sınıftan terkim ve ailemin ısrar etmesine rağmen okumadım. Ama evde hep kendimi geliştirdim. Küçüklüğümden beri bez bebek yapmayla, eski kıyafetleri değerlendirmeyle uğraşıyordum. Yani benim gibi olan bir sürü kadın kardeşimiz var. Çalışamayan, evde çocukları olan, onlara da mesela buradan iş verip onlara da yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-08-02 11:02:45