Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KOSGEB desteği ile atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:03
        KOSGEB desteği ile atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üreterek geri dönüşüme katkı sağlıyor

        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde Neriman Önver (39), KOSGEB´den aldığı 100 bin liralık destekle kurduğu atölyede, artan ve çevreden topladığı atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üretiyor. 3 yıldır atıl durumdaki kıyafetleri değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağladıklarını söyleyen Önver, "Evde oturan bir kadın kardeşimiz de bunu yapabilir" dedi.

        Genç ilçesinde küçük yaşlardan itibaren tekstil işiyle uğraşan 2 çocuk annesi Neriman Önver, 2020´de KOSGEB´den aldığı 100 bin liralık destekle, atölye kurdu. Önver, ilk etapta 3 çalışanıyla birlikte artan ve çevreden topladığı atık kumaşlarla yastık ve boyunluk gibi tekstil ürünleri yaparak geri dönüştürmeye başladı. Daha sonra atık kumaşlardan çocuk kıyafeti üretmeye başlayan Önver, İzmir, İstanbul, Bursa, Elazığ ve Diyarbakır gibi şehirlere de ürün göndermeye başladı. Ünlü giyim firmalarının ürünlerini diken Önver´in 3 yılda çalışan sayısı da 17´ye yükseldi. Her kadının üretebileceğini belirten Önver´in hedefi işini daha da büyütmek.

        `3 ELEMANIMIZLA ATIK KUMAŞLARI DEĞERLENDİRİYORUZ´

        İlk başlarda 3 personelle birlikte sadece atık kumaşları değerlendirdiklerini ifade eden Önver, "Şu an 17 elemanımızla birlikte sipariş üzeri çalışıyoruz. Firmalardan bize hazır ürün geliyor. Onları dikiyoruz. Firmalara gönderiyoruz. İzmir, İstanbul, Bursa, Elazığ, Diyarbakır bu gibi yerlere mal gönderiyoruz. Fazla kumaşları, çöpe gidenleri, çevredeki akrabalarımızdan, dostlarımızdan topladıklarımızı ürüne dönüştürerek, geri dönüşüme katkı sağlayalım diye düşündük. Bunları değerlendirdik. İlk yastık yaparak başladık. Araba yastıkları, büyük yastıklar, boyunluklar yaptık. Sonra yelekle devam ettik. Yeleklerin de küçük atık kumaşları vardı. Onları işte 5-10 ve 20 parçayla birleştirip bir çocuk yeleği ortaya çıkardık" dedi.

        `KADINLARA YARDIMCI OLMAK İSTİYORUM´

        Atölyesinde kadınlara iş verip onlara yardımcı olmak istediğini belirten Önver, "Evde oturan bir kadın kardeşimiz de yapabilir. Mesela ben okul okumadım. İkinci sınıftan terkim ve ailemin ısrar etmesine rağmen okumadım. Ama evde hep kendimi geliştirdim. Küçüklüğümden beri bez bebek yapmayla, eski kıyafetleri değerlendirmeyle uğraşıyordum. Yani benim gibi olan bir sürü kadın kardeşimiz var. Çalışamayan, evde çocukları olan, onlara da mesela buradan iş verip onlara da yardımcı olmak istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-02 11:02:45

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de 2 bin 252 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Bingöl'de devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı
        Bingöl'de devrilen minibüsteki 12 kişi yaralandı
        Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, gölette cansız bedeni bulundu
        Bingöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Bingöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
        Bingöl'de başhekim yaralı eşeğe tıbbi müdahalede bulundu
        Bingöl'de başhekim yaralı eşeğe tıbbi müdahalede bulundu
        Başhekim, sokakta gördüğü yaralı eşeğe pansuman yaptı
        Başhekim, sokakta gördüğü yaralı eşeğe pansuman yaptı