Bingöl´de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL Muş karayolunda yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş karayolunun Kervansaray Kavşağı'nda meydana geldi. A.Y. idaresindeki 72 AAV 849 plakalı yolcu minibüsü, S.G.´nin kullandığı 34 DSU 253 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan minibüsteki 3 kişi ile hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2023-08-08 22:53:53