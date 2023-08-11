Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 05:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL(DHA)BİNGÖL'de Riçhter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada, Riçhter ölçeğine göre saat 04.55'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan  4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.43 kilometre derinlikte olan deprem, Bingöl ve çevre illerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. (DHA)FOTOĞRAF

         DHA-Genel Türkiye-Bingöl

        2023-08-11 05:32:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Play-off'a rezervasyon!
        Play-off'a rezervasyon!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Muhteşem ikili
        Muhteşem ikili
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de orman yangını
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bingöl´de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Bingöl´de yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
        Bingöl'de minibüs ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralan...
        Bingöl'de minibüs ile hafif ticarin aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralan...
        Bingöl´de yıkım kararı verilen, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi...
        Bingöl´de yıkım kararı verilen, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi...