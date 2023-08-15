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        Bingöl´deki orman yangınında 2´nci gün (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 20:48
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        Bingöl´deki orman yangınında 2´nci gün (2)
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        YANGIN 6 BÖLGEYE SIÇRADI; MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Bingöl´ün Genç ilçesine bağlı Servi köyü kırsalında meşe ağaçlarının yoğun olduğu bölgede dün başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Sarp arazi ve rüzgar nedeniyle yayılarak devam eden ve onlarca hektar alanın zarar gördüğü yangına Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ve 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Yangının Doğanca, Yayla, Ziyaret, Servi Aktoprak ve Kaledibi, Eskiköy ile Yoldaşan Mahallesi bölgelerine sıçradığı belirtildi.

        BİR ORMAN İŞÇİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ, YABAN HAYVANLARI ÖLDÜ

        Müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Genç Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın bölgelerinde birçok yaban hayvanının da yanarak öldüğü belirtildi. Ekipler, bölgede bulduğu bir kaplumbağaya su vererek serinletmeye çalıştı. Yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor. (DHA)Aziz ÖNALGıyasettin TETİK/BİNGÖL, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL, Gıyasettin TETİK

        2023-08-15 20:47:17

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