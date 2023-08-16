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        Bingöl'de orman yangını, 3'üncü gününde kontrol altında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:43
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        Bingöl'de orman yangını, 3'üncü gününde kontrol altında
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        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Servi ile Doğanca köyü kırsalı arasında 14 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle ilçeye bağlı Yayla, Eskiköy, Ziyaret, Aktoprak ve Kaledibi köyleri ile Yoldaşan Mahallesi yakınına sıçradı. Sarp arazi nedeniyle yangına müdahalede güçlük yaşandı. Onlarca hektar alanda etkili olan yangına, Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi, Genç Özel İdare, Jandarma, AFAD, İHH, Genç İçin Bir Saat Derneği, Bingöl Ticaret Sanayi Odası Arama Kurtarma, SARR ve gönüllü ekipler ile 2 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 3 iş ve 4 ilk müdahale aracı ile müdahale edildi. Yangın, sabah saatlerinde 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

        Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-16 11:42:22

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