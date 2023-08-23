Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

'ÇOK KÖTÜ SALLANDIK'

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depreme, Ağaçöven köyündeki evinde yakalanan Abdurrahman Delen, "Duvarlarda çatlaklar var. Biraz korktuk, çok kötü sallandık. İnşallah bir sıkıntı yoktur, herkese geçmiş olsun" dedi.

'HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOK'

Bingöl Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 11.19'da Merkezi Kiğı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi. Depreme ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.(DHA)

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-08-23 12:54:45