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        Bingöl'de çıkan orman yangını 7 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:13 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:14
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        Bingöl'de çıkan orman yangını 7 saatte kontrol altına alındı
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        Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında çıkan orman yangını, ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. 

        Merkeze bağlı Uzunsavat köyü yakınında saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 25 personel ile müdahale edildi. Köylülerin de desteğiyle yangın saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-23 21:12:42

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