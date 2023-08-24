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        Barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:38
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        Barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´de bir barakada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi´nde orman içinde bulunan bir barakada sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın yarım saatte AĞAÇLARA sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

        2023-08-24 11:36:13

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