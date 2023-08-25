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        Bingöl'de orman yangını

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:54 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:55
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        Bingöl'de orman yangını
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        Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında dün çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

        Doğanca köyü kırsalında, dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. 1 helikopter, 3 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 iş makinesi, 2 ilk müdahale aracı ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, saat 06.00 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-25 09:53:59

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