Bingöl'de otomobilin çarptığı motosikletli kurye ağır yaralandı
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de otomobilin arkadan çarptığı motosikletli kurye, ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde BingölElazığ karayolu, Üniversite Kavşağı´nda meydana geldi. İ.T. yönetimindeki LA ZA 112 yabancı plakalı otomobil, Uğur Aydın'ın kullandığı 24 ESF 035 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydın´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü İ.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-08-25 19:56:07