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        Bingöl'de orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 16:55 Güncelleme: 26.08.2023 - 16:56
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        Bingöl'de orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı
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        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Genç ilçesi Doğanca köyündeki ormanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 3 iş makinesi, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye aracı, 1 su tankeri, Genç Belediyesi itfaiye ekipleri ile 30 personel ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler, müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-26 16:54:44

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