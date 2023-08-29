Bingöl'de ambulans helikopter mezradaki hasta için havalandı
Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesi Yolaçtı köyü Kaynaklı mezrasında bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı yaşayan Emre Eklik (28), ambulans helikopterle mezradan alınarak Bingöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan Eklik´in yaklaşık 1 yıl önce de beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.
Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Kaynaklı mezrasında yaşayan Emre Eklik, bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı çekmeye başladı. Eklik´in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi´nin arayarak yardım istedi. Eklik´in yaklaşık 1 yıl önce beyin kanaması geçirmiş olması ve yolun ambulansla 4 saat sürecek olması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Mezraya inen helikopterdeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Eklik, Bingöl Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Eklik´in hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-08-29 19:18:12